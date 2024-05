Cronaca

Gli occupanti feriti in modo lieve. Rilievi della polizia municipale

Incidente stradale questa mattina in via Roma. A scontrarsi un veicolo della Roma costruzioni, la ditta che gestisce il servizio di igiene ambientale in città, e una Golf. Feriti in modo lieve gli occupanti. Rilievi da parte della polizia municipale di Vittoria (foto Franco Assenza).

