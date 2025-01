Vittoria, scontro tra auto e furgone sulla provinciale per Acate

Cronaca

Mezzi danneggiati in modo abbastanza serio. Lievi escoriazioni per i conducenti

Ancora un incidente stradale dovuto al maltempo. Un’auto e un furgone si sono scontrati lungo la strada provinciale 2 che da Vittoria conduce ad Acate. I due mezzi sono stati danneggiati in maniera abbastanza seria. Lievi escoriazioni per gli occupanti della vettura e del mezzo più pesante che, comunque, sono stati accompagnati in ospedale per controlli di routine (foto Assenza).

