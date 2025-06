Vittoria, scontro tra auto e un tir: due feriti

Cronaca

L'episodio è accaduto questa mattina all'incrocio tra la Ss 115 e lo stradale Forcone. Circolazione viaria in tilt

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 10, all’incrocio tra la strada statale 115 e la strada Forcone, a Vittoria. Lo scontro ha coinvolto un’auto e un tir. Secondo le prime informazioni i feriti sono due. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Vittoria per i rilievi del caso e per gestire la situazione. Le conseguenze sulla viabilità sono state immediate e pesanti: il traffico è andato completamente in tilt, paralizzando la circolazione sia in direzione di Acate e Gela, sia per l’accesso al vicino mercato ortofrutticolo di Vittoria (foto Assenza).

