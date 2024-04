Vittoria, scontro tra due auto accanto al mercato: due feriti

Cronaca

Il traffico veicolare ha subito dei rallentamenti. Il sinistro si è verificato a metà pomeriggio

Pesante incidente stradale oggi pomeriggio intorno alle 16 dinanzi al comando di polizia municipale in via Incardona, nei pressi del mercato ortofrutticolo. Due i feriti nello scontro tra una Punto e una Panda. Sul posto le ambulanze del 118. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia di stato e i carabineri per la viabilità. Traffico paralizzato in direzione mercato (foto Franco Assenza).

