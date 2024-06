Vittoria, scontro tra motocarro e una moto: un ferito

Cronaca

L'episodio in prossimità dell'ingresso al mercato ortofrutticolo. La strada è stata chiusa al traffico

Scontro tra un motocarro e una moto. La peggio tocca al centauro, un ragazzo di 34 anni. Che riporta una pesante ferita a una gamba. L’episodio è accaduto in prossimità dell’ingresso al mercato ortofrutticolo, in contrada Fanello. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi e i rilievi da parte delle forze dell’ordine (foto Franco Assenza). Sul posto la polizia municipale e gli agenti della polizia di Stato. L’episodio è accaduto nel pomeriggio.

