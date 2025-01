Vittoria, scorge volante della polizia e accelera per eludere il controllo: finisce contro un’auto. Un minore in prognosi riservata

Cronaca

L'episodio è accaduto oggi pomeriggio in via Alessandria

Scorge una macchina della polizia, accelera per sfuggire a un potenziale controllo e finisce contro un’auto in marcia. Incidente dalle modalità ancora tutte da accertare quello verificatosi nel pomeriggio in via Alessandria, angolo via Giacomo Leopardi. Il ragazzo che si trovava in sella a uno scooter, assieme a un amico, è rimasto ferito. Il ragazzo che si trovava alla guida sarebbe in prognosi riservata. Infatti, è ricoverato in Rianimazione a causa di una emorragia cerebrale. Sarà portato a Palermo alla luce dell’aggravarsi delle sue condizioni. Trasportato in ospedale anche il conducente dell’auto. La prognosi è in fase di verifica. Intanto la polizia sta cercando di comprendere le ragioni di tale atteggiamento da parte dello scooterista. La vicenda ha creato notevoli tensioni al pronto soccorso dove si sono radunati i parenti dei giovani coinvolti nell’incidente. Sul posto polizia e carabinieri per cercare di ristabilire l’ordine (foto di Franco Assenza).

