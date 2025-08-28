Vittoria, Scuderi: “Basta indifferenza sull’emergenza rifiuti e fumarole”

Attualità

Il consigliere comunale di FdI: "L'amministrazione Aiello ha fallito le promesse"

“La denuncia video dell’ambientalista Riccardo Zingaro, che evidenzia la drammatica situazione in contrada Montecalvo, non può e non deve passare inosservata. Le immagini parlano da sole: rifiuti speciali, persino fitofarmaci, abbandonati come se nulla fosse, in un quadro che rappresenta una minaccia per la salute pubblica e l’ambiente”. Così interviene il consigliere comunale di Vittoria, Giuseppe Scuderi, esponente di Fratelli d’Italia, che esprime profonda preoccupazione per le condizioni in cui versa il territorio. “Non posso che condividere le parole di Zingaro: perché il Comune di Vittoria e quelli limitrofi non sono riusciti a mettere in atto soluzioni efficaci per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti?” si chiede Scuderi.