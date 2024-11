Vittoria, Scuderi: “Disservizi da giorni all’ufficio cimiteriale”

Attualità

Il consigliere denuncia: "Ci dicono che non c'è organico, ma non è possibile non dare risposte all'utenza"

“Ci dicono che, da qualche giorno, si stiano verificando una serie di disservizi all’ufficio cimiteriale dove, a causa, a quanto pare, dell’esiguità dell’organico (sarebbe rimasta una sola dipendente a espletare tutte le pratiche), si stanno registrando ritardi enormi nella gestione dell’ordinario. Lamentele arrivano un po’ da ogni parte e ci chiediamo che cosa stia facendo l’amministrazione comunale per cercare di ovviare anche a questo disagio”. E’ quanto rileva il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, secondo cui è arrivato il momento che la Giunta Aiello conduca un serio monitoraggio di tutte le problematiche che si registrano in seno a palazzo Iacono per cercare di trarre le dovute conseguenze e adottare i provvedimenti del caso.