Vittoria, sei consiglieri comunali della maggioranza di centrosinistra passano con la Dc. Cosa farà il sindaco Aiello?

Politica

Si tratta della presidente del consiglio comunale Fiore, della vicepresidente Noto, dell'assessore-consigliere Campailla e dei consiglieri Iabichella, Romano e Greco

Sei consiglieri comunali di Vittoria, provenienti dall’attuale maggioranza che sostiene il sindaco Francesco Aiello, transitano nel centrodestra e, in particolare, nella Dc di Totò Cuffaro. Si tratta della presidente del consiglio comunale Concetta Fiore, della vicepresidente Rosetta Noto, dell’assessore e consigliere comunale Cesare Campailla e dei consiglieri comunali Gianna Iabichella, Giacomo Romano e Marco Greco. I sei hanno dichiarato che continueranno a sostenere l’attività della giunta Aiello, annunciando anche la nascita di un gruppo che, adesso, si annuncia come il più numeroso in seno all’aula consiliare. E’ chiaro che adesso si pongono una serie di problemi politici visto che nella stessa giunta coesistono esponenti del Pd e della Dc. Cosa farà il sindaco Aiello?

