Vittoria, sei feriti in un incidente stradale sulla Ss 115

Cronaca

Sono stati coinvolti vari veicoli, tra cui anche un camion

Incidente della strada molto pesante quello verificatosi questa mattina sulla Ss 115 in zona Vittoria, in prossimità del bivio di contrada Diligenza per Acate. Il sinistro si è verificato a ridosso del passaggio a livello ferroviario. Sei i feriti trasportati con 5 ambulanze. Nessuno sembra in pericolo di vita. Coinvolte due auto e un camion. Il pronto soccorso intasato di feriti. Sul posto, i carabinieri di Vittoria oltre agli operatori del 118 (foto Assenza).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA