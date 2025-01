Vittoria, seminari formativi per la Giornata del rispetto al Comprensivo Giovanni XXIII-Colonna

Attualità

Gli eventi sono stati organizzati dal team antibullismo della scuola

Si sono tenuti questa mattina i seminari formativi per la “Giornata del Rispetto” presso l’I.C. Giovanni XXIII-Colonna di Vittoria con degli straordinari relatori. Trasversalmente, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado, come fortemente voluto dalla dirigente scolastica Angela Fisichella, le nostre aule hanno contemporaneamente vissuto dei momenti importantissimi per la crescita sociale, culturale, pedagogica dei nostri studenti.