Vittoria, sfondata la vetrina di un negozio di abbigliamento di via Matteotti

Attualità

L'episodio si è verificato nella notte tra Natale e Santo Stefano. Oggi presa di mira un'automobile in via Principe Umberto I

Natale movimentato a Vittoria. Erano circa le 5 del mattino quando i soliti ignoti hanno spaccato una delle vetrine del negozio di abbigliamento di via Matteotti e ha rubato il denaro, pochi spiccioli, contenuti nel registratore di cassa.

Ignorati, invece, i capi di abbigliamento e gli accessori in vendita.

Ingenti i danni provocati alla vetrina e i disagi. Essendo ieri una giornata di festa, infatti, solo oggi i titolari hanno potuto risolvere il tutto.