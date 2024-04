Vittoria, sgomberato alloggio popolare occupato abusivamente da anni

Attualità

L'azione condotta dall'Iacp di Ragusa con la collaborazione delle forze di polizia. La casa è stata assegnata all'avente diritto collocato nella vigente graduatoria comunale

In questi giorni, si è proceduto allo sgombero di un alloggio popolare occupato, da anni, abusivamente nel Comune di Vittoria. Si è proceduto, inoltre, alla consegna dell’alloggio stesso all’avente diritto utilmente collocato nella vigente graduatoria comunale per l’assegnazione degli alloggi popolari. A darne comunicazione il commissario straordinario Iacp di Ragusa Paolo Santoro.

“Quanto sopra – sottolinea Santoro – è stato frutto di una azione di ripristino della legalità con il coinvolgimento di tutte le istituzioni di competenza, in particolare grazie al coordinamento del prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, del questore di Ragusa, Vincenzo Trombatore, è stato possibile, attraverso le forze di polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza e con la collaborazione del sindaco e dei Servizi sociali del Comune di Vittoria, affermare le ragioni della Giustizia e della Legalità a tutela delle fasce sociali in difficoltà aventi diritto agli alloggi popolari. E’ bene ricordare che le graduatorie per l’assegnazione di alloggi di erp sono formate da nuclei familiari di cittadini con difficoltà abitative e spesso anche economiche non indifferenti, che “pazientemente” attendono la disponibilità di un alloggio e risolvere il loro problema abitativo in modo definitivo nel rispetto delle leggi in vigore. L’azione di ripristino della legalità avviata dall’Istituto autonomo. Per le case popolari, di concerto con i Comuni e le forze dell’ordine finalizzata ad aiutare i cittadini più bisognosi, a contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive ed affermare il rispetto delle regole.Azioni di ripristino della legalità nel contrasto alle occupazioni abusive sono in programma in tutti i Comuni interessati dal fenomeno”.

