Vittoria, si è insediato il nuovo segretario generale

Attualità

Negli ultimi due anni ha prestato servizio a Gela

Si è insediata questa mattina il nuovo segretario generale del Comune, Carolina Ferro. Originaria del Comune di Mirabella Imbaccari, la dottoressa Ferro porta con sé un bagaglio di esperienza consolidato nell’ambito della Pubblica amministrazione. Il suo ultimo incarico è stato al Comune di Gela, dove ha prestato servizio per due anni. Dal 1998 ha ricoperto il ruolo di segretario generale in diversi Comuni della Sicilia, distinguendosi per professionalità e competenza.“L’Amministrazione comunale – è scritto in una nota – dà il benvenuto alla dottoressa Ferro e le augura buon lavoro, certa che la sua esperienza e il suo impegno contribuiranno in modo significativo all’efficienza e al buon funzionamento dell’ente” (nella foto Ferro con il sindaco Aiello).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA