Vittoria, si ferma la corsa di Flaminia Occhipinti a The Voice Kids

Società

Non è riuscita a ottenere il pass per la finalissima

La corsa di Flaminia Occhipinti da Vittoria si è fermata. A The Voice Kids si era messa in luce nelle scorse puntate ma non è riuscita a superare lo scoglio per approdare alla finalissima. Nel corso della puntata di questa sera, in cui si concorreva per la semifinale, ha cantato “Giudizi universali”, un pezzo di Samuele Bersani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA