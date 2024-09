Vittoria, sopralluogo dei consiglieri comunali FdI alla scuola Traina: “E’ il trionfo della muffa”

Attualità

Scuderi, Vinciguerra e Dieli: "Le promesse dell'amministrazione non sono mai state mantenute"

Questa mattina una delegazione dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia composta da Alfredo Vinciguerra, Pippo Scuderi e Nello Dieli ha effettuato un sopralluogo nell’Istituto Traina di Vittoria a seguito delle segnalazioni di diversi genitori circa le condizioni strutturali dell’immobile.

“Teniamo a ringraziare il dirigente scolastico per averci permesso, in qualità di consiglieri, di effettuare un sopralluogo e di vagliare le condizioni dell’istituto. Condizioni che necessitano di interventi estremamente urgenti da parte del Comune e non si può attendere oltre. Muffa, ordinarie e straordinarie manutenzioni da effettuare per rendere gli ambienti idonei per i nostri studenti che già dalla fine dello scorso anno scolastico attendono lavori promessi dall’amministrazione comunale ma mai partiti”.

“Adesso con l’inizio delle lezioni la situazione si ripropone e non può passare inosservata. Per altro l’amministrazione Aiello, sin dalle prime battute del suo insediamento nel 2021 con l’allora assessore al ramo, aveva promesso interventi sul tetto e sulla palestra dell’istituto Traina ma ciò non è mai avvenuto”, continuano i consiglieri comunali.