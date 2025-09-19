Vittoria, sopralluogo dell’assessore ai Lavori pubblici alla piscina Nannino Terranova

Attualità

Nicastro: "I lavori di recupero procedono spediti grazie a un finanziamento di 1,5 milioni di euro. Primi passi concreti per il recupero"

Passi concreti verso la rinascita della storica piscina comunale “Nannino Terranova” di Vittoria. L’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, ha effettuato un sopralluogo (nella foto) presso l’impianto, simbolo dello sport cittadino e palestra di grandi atleti come il campione Luca Marin. Un luogo caro a generazioni di vittoriesi che, per troppo tempo, è rimasto in stato di abbandono e incuria, complice la mancanza di interventi da parte delle precedenti amministrazioni.

“Restituiremo dignità e funzione a un bene che rappresenta la memoria sportiva e sociale della nostra comunità” ha dichiarato l’assessore Nicastro durante la visita. “Non possiamo più permetterci di vedere la nostra piscina in queste condizioni. L’impegno dell’amministrazione guidata dal sindaco Aiello è massimo: stiamo trasformando le parole in fatti concreti, rispondendo così anche alle critiche di chi, in passato, ha lasciato questa struttura nel degrado”.

Grazie a un finanziamento Pnrr di 1,5 milioni di euro, i lavori di recupero sono già stati avviati e proseguono spediti. Le opere in corso riguardano la messa in sicurezza dell’edificio, il ripristino della copertura, l’efficientamento energetico e la manutenzione delle pareti e degli impianti tecnici. Interventi fondamentali non solo per riportare la piscina all’antico splendore, ma anche per garantire standard di sicurezza e sostenibilità adeguati alle esigenze attuali. “Abbiamo trovato una situazione difficile, ma da subito ci siamo rimboccati le maniche” ha aggiunto Nicastro. “Chiarisco che questo intervento non garantirà ancora la piena funzionalità dell’impianto perché poi occorre garantire il ripristino completo della vasca e non solo. Intanto, però, è un primo importante passo quello che si sta compiendo in attesa di capire quali altri percorsi effettuare per ripristinare appieno la piscina. Ringrazio il sindaco Aiello per la fiducia e la visione condivisa, così come gli uffici comunali che stanno lavorando con dedizione e competenza. La sinergia fra amministrazione e tecnici è il vero motore di questa rinascita. Ai cittadini diciamo che ogni passo è frutto di impegno, trasparenza e responsabilità”.