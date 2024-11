Vittoria, sospesa la corsa Ast con Palermo: protesta il sindaco Aiello

Attualità

Il primo cittadino ha scritto una nota al presidente dell'azienda chiedendo l'urgente ripristino

Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, venuto a conoscenza della sospensione della corsa Vittoria-Palermo delle ore 9:00 con partenza da Modica alle ore 8:00 e il rientro da Palermo-Vittoria alle ore 14:45, ha inviato una nota al presidente dell’Ast, l’Azienda Siciliana Trasporti. Il primo cittadino ha richiesto il ripristino della corsa, considerata un servizio essenziale per numerosi studenti e pendolari che si dirigono nel capoluogo siciliano. Aiello ha sottolineato l’importanza di garantire questo servizio indispensabile per coloro che si spostano per lavoro e per studio.