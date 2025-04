Vittoria, sospesa per sei mesi l’ordinanza sindacale relativa agli obblighi imposti ai concessionari dei posteggi di mercato

Attualità

Il commercialista Fraschilla: "Lo avevo detto in tempi non sospetti. E adesso?"

Sospesa per sei mesi l’efficacia dell’ordinanza sindacale n. 26 del 2 aprile 2025.

L’amministrazione comunale informa che, con ordinanza sindacale n. 33 del 30 aprile 2025, è stata disposta la sospensione per sei mesi dell’efficacia dell’ordinanza n. 26 del 2 aprile scorso, relativa agli obblighi imposti ai concessionari dei posteggi di mercato.

La decisione è stata assunta dal sindaco, Francesco Aiello, per consentire una più approfondita valutazione delle misure previste, in un’ottica di confronto e di miglioramento del sistema di tracciabilità e trasparenza nel mercato ortofrutticolo di Vittoria.

Resta comunque obbligatorio, per tutti i Concessionari, l’invio al cloud server della Vittoria Mercati srl, al termine di ogni giornata di mercato, del “foglio avviso vendita telematico” completo di tutte le informazioni richieste, compresi i dati relativi alla partita Iva o codice fiscale del delegato agli acquisti, nonché il documento fiscale che accompagna la merce.