Vittoria, spacciatore recidivo arrestato in centro

Cronaca

L'uomo è stato trovato in possesso di 20 involucri termosaldati contenenti cocaina

Gli agenti del commissariato di Ps di Vittoria, nell’ambito di un servizio mirato di controllo nel centro cittadino, finalizzato soprattutto al controllo degli esercizi pubblici, della circolazione stradale, al contrasto dei reati predatori e dello spaccio e assunzione di sostanze stupefacenti tra i giovani, nel transitare per le vie cittadine, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un uomo di 44 anni.

L’uomo aveva occultato tra i suoi effetti personali 20 involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di 10,34 grammi circa.

Atteso che l’uomo era già stato arrestato per lo stesso reato lo scorso 11 novembre 2024, i poliziotti si sono recati a casa sua rinvenendo e sequestrando un bilancino di precisione, diverso materiale da confezionamento e banconote di diverso taglio per un totale di euro 555 euro presumibile provento dell’attività di spaccio delle sostanze stupefacenti.