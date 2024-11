Vittoria: sta rubando in una casa, arrivano le forze dell’ordine e si lancia dal secondo piano: ferito un pluripregiudicato

Cronaca

L'uomo è stato portato in ospedale con politraumi agli arti inferiori e superiori

Incidente quasi da film a Vittoria. Un pluripregiudicato si è lanciato dal secondo piano di un’abitazione, riportando politraumi agli arti inferiori e superiori. L’uomo, a quanto pare, si trovava nell’edificio in questione dove stava cercando di mettere a segno un furto. All’arrivo delle forze dell’ordine, la scelta di lanciarsi di sotto per evitare la cattura. E’ stato portato in ospedale (nella foto il Guzzardi). I sanitari hanno soprattutto riscontrato guai seri ai talloni. La prognosi è in fase di definizione.

