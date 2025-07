Vittoria, strada bonificata dai rifiuti e dopo 24 ore è già sporca

Attualità

Accade in via Lombardia. La disperazione dei residenti

Dopo nemmeno 24 ore dal massiccio intervento di pulizia straordinaria in via Lombardia, ecco come si presenta la strada. In pratica, chi sporca l’ha presa di nuovo di mira. Ed ecco oggi come si presenta la stessa strada. “Necessario un intervento con telecamere – affermano i residenti – per contrasto e repressione immediata”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA