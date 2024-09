Vittoria strafortunata, arriva la notizia della vincita di un altro tagliando: stavolta ben 2 milioni di euro

Attualità

Il biglietto è stato acquistato presso il bar Spina

Secondo tagliando milionario per Vittoria. Dopo la vincita di un milione di euro nella ricevitoria di Maria Eliana Busacca, in via Garibaldi, la notizia di una vincita di ben due milioni di euro con il tagliando Nuovo 50X. La vincita con un biglietto acquistato presso il Bar Spina, rivendita situata sulla provinciale che collega Vittoria a Santa Croce Camerina, in direzione del cimitero comunale. A diffondere la notizia il sito Agimed.it, agenzia di stampa nazionale del mercato dei giochi.

