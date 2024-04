Vittoria, svolta transizione digitale a palazzo Iacono con il progetto Smart urban platform

Attualità

Il sindaco Aiello: "Si tratta di un cambio di passo, dall'arretratezza all'innovazione"

Nell’ambito dei progetti programmati dall’ente per la transizione digitale, ieri è stato presentato alla sala Capriate “Gianni Molè” il modulo Sue Web gis del progetto Smart Urban Platform. Si tratta di un progetto finanziato dai fondi di Agenda Urbana Po-Fesr 2014-2020, per un importo di circa 900mila euro, che ha come obiettivo quello di unificare le banche dati del Comune attraverso l’interoperabilità dei sistemi in uso dei vari uffici del Comune. In questo modo si dà la possibilità al cittadino di accedere, tramite Spid/Cie ( sistema pubblico di identità digitale/ carta d’identità elettronica) ai servizi digitali che la pubblica Amministrazione eroga. Il progetto per la realizzazione del sistema è stato affidato alla Tim in convenzione Consip.“Si tratta di un cambio di passo, dall’arretratezza all’innovazione. Una arretratezza di 30 anni che oggi riusciamo a colmare con questo progetto. È un risultato importante per il Comune di Vittoria che mette al servizio del cittadino, servizi all’avanguardia. Un obiettivo che abbiamo perseguito sin dal nostro insediamento ed è finalmente diventato realtà. Siamo soddisfatti”, ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello (nella foto sotto).