Vittoria, tagliati gli alberi all’interno della scuola Lombardo Radice. La consigliera Cannata: “E’ un disastro. Ma che motivo c’era?”

Attualità

Ancora un provvedimento dell'amministrazione comunale che suscita la dura reazione dell'opposizione

“Non ne resterà nemmeno uno”. Così la consigliera comunale Monia Cannata a proposito di quanto accaduto questa mattina all’interno della scuola Lombardo Radice. “Era proprio necessario?” si chiede la consigliera evidente facendo riferimento al provvedimento adottato dall’amministrazione comunale.

“Farò accesso agli atti – scrive Cannata in un post social – per verificare cosa non andava in questi alberi, e perché questi ultimi ritagli di verde all’interno di spazi educativi, meritassero una tale fine. Il sindaco continua a parlare di piano del verde, di prospettiva futura, ecc., ma ad oggi neppure uno delle centinaia di alberi tagliati, è stato rimpiazzato. Che tristezza”.

