Vittoria, tentativo di rapina finito male. Protagonisti alcuni immigrati in via Cavour. Uno sarebbe già stato assicurato alla Giustizia

Cronaca

I contorni dell'episodio di ieri pomeriggio che sta facendo molto discutere in città

Un tentativo di rapina finita male. La polizia di Stato ha assicurato alla giustizia uno dei due presunti rapinatori protagonista dell’episodio di violenza di ieri pomeriggio in via Cavour, all’angolo con via Cacciatori delle Alpi. Non una rissa o un alterco tra immigrati, quindi, bensì un tentativo di rapina. Coltelli alla mano, due immigrati avrebbero preso di mira alcuni extracomunitari. Uno di questi, un bengalese di 33 anni, è stato colpito alla mano e medicato in ospedale. Applicati dei punti di sutura per una brutta ferita proprio in corrispondenza della mano. Le indagini sono scattate nell’immediato. L’uomo fermato dovrebbe essere irregolare sul territorio nazionale. Oltre alla denuncia penale, dunque, per lui potrebbero scattare i provvedimenti per il rimpatrio e per l’espulsione. La polizia sta ricercando attivamente il complice della tentata rapina.

