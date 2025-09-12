Vittoria, tentato omicidio ai danni dell’ex collaboratore di giustizia Di Martino: processo al via

Attualità

Tre persone rinviate a giudizio con il rito ordinario. Un quarto ha chiesto e ottenuto di essere giudicato con l'abbreviato

Al via il processo davanti al Tribunale di Ragusa per il tentato omicidio ai danni dell’ex collaboratore di giustizia Roberto Di Martino, 62 anni, avvenuto il 25 aprile dell’anno scorso nella zona del cimitero di Vittoria. Il collegio presieduto dal giudice Vincenzo Ignaccolo (a latere Elio Manenti e Maria Rabini) ha ammesso la lista delle prove presentata dalle parti. Quindi, ha aggiornato i lavori al 19 settembre per affidare l’incarico al perito Aurelio Ingallinera per le trascrizione delle intercettazioni. Il Gup del Tribunale di Catania, Carla Valenti, ha rinviato a giudizio tre vittoriesi mentre il quarto ha chiesto ed ottenuto di essere giudicato con il rito abbreviato. La discussione per definire il rito alternativo è stata fissata per il 30 ottobre.