Vittoria, tentato omicidio al Villaggio Azzurro: pena rimodulata per Scafidi

Attualità

Scafidi ha concordato con il sostituto pg la pena di sette anni e sei mesi di reclusione

Sconto di pena davanti alla Seconda sezione della Corte di Appello di Catania (presidente Antonio Fallone) per il tentato omicidio del marocchino colpito da un colpo di arma da fuoco il 7 marzo di due anni fa a Vittoria al termine di una lite all’interno di un condominio, al Villaggio Azzurro. Il vittoriese Salvatore Scafidi, 45 anni, ha concordato con il sostituto procuratore generale Rosa Cantone, tramite l’avvocato difensore Matteo Anzalone, la pena di sette anni e sei mesi di reclusione. In primo grado era stato condannato a 10 anni ed otto mesi di reclusione ed al risarcimento danni in favore della parte lesa, da quantificare in sede civile, con provvisionale pari a 20mila euro, davanti al giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Ragusa, Eleonora Schininà.