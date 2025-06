Vittoria, tentò di uccidere un 28enne: Bocchieri condannato a 10 anni con il rito abbreviato

Cronaca

Accolta la richiesta del pubblico ministero. I fatti risalgono alla notte tra il 9 e il 10 marzo scorsi

È finito con la condanna a 10 anni di reclusione, come chiesto dal pm Silvia Giarrizzo, il processo con il rito abbreviato per tentato omicidio ai danni del vittoriese Giovanni Bocchieri, 30 anni, che si è svolto davanti al giudice per le indagini preliminari. I fatti risalgono alla notte tra sabato 9 e domenica 10 marzo a Vittoria. Il giudice Eleonora Schininà ha escluso la premeditazione ed ha concesso le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante della recidiva. L’uomo, che si trova in carcere, in sede di convalida ha detto al gip di aver compreso la gravità di quanto commesso.