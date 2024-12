Vittoria, tir finisce fuori strada. Nessun ferito

Cronaca

E' accaduto ieri sera in contrada Boscorinelli

Incidente stradale autonomo, nessun ferito. È accaduto ieri sera intorno alle 18,30, sulla Sp 93 contrada Boscorinelli. Un grosso tir, per cause in via di accertamento, è scivolato andando a finire nel terreno sottostante. La probabile causa del sinistro la strada scivolosa. Sul posto i carabinieri e due autogru per rimuovere il grosso mezzo che naturalmente è rimasto seriamente danneggiato. La strada è rimasta chiusa per parecchio tempo. (foto Franco Assenza).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA