Vittoria, torna “Arte in corso” con la terza edizione

Attualità

Sabato in corso Cavour dalle 18 numerosi momenti di suggestione e condivisione

Dopo il successo dei primi appuntamenti, sabato torna a Vittoria “Arte in Corso”, evento giunto alla sua terza edizione, con un programma ricco di suggestioni artistiche e momenti di condivisione. L’appuntamento è in programma dalle 18 alle 20,30, lungo via Cavour, nel tratto compreso tra via Milano e via Garibaldi Protagoniste assolute saranno pittura, arti visive, scultura, fotografia, poesia, danza e musica, in un’esplosione di creatività pensata per riportare bellezza, energia e partecipazione nei luoghi simbolo del commercio cittadino. Questa edizione si intitola “Incroci di Bellezza”: ogni traversa di via Cavour diventerà un piccolo universo artistico, con performance, esposizioni e installazioni che si alterneranno a un percorso condiviso tra musica e danza, arte e parola. Un invito a riappropriarsi degli spazi urbani attraverso azioni simboliche, eventi e coinvolgimento attivo della comunità (nella foto da sinistra Lenzo, Amarù e Marchi).

Rigenerare i luoghi attraverso la cultura, l’arte e la bellezza significa riconoscere che ogni cittadino, ogni istituzione, ogni impresa e ogni realtà del territorio può e deve essere parte attiva di questo cambiamento. “É un investimento concreto sulle nuove generazioni – afferma Gregorio Lenzo, uno dei promotori assieme a Daniela Marchi e Silvana Amarù – e su un’idea di futuro e di città che mette al centro ciò che ci rende comunità: la cura, la bellezza, il senso di appartenenza”. “Stiamo parlando – aggiunge Marchi – di un sogno che diventa realtà. Un progetto fortemente voluto per restituire al nostro corso Cavour il suo antico splendore”. “Non ci sono dubbi – prosegue Amarù – sarà un inno all’arte in tutte le sue forme: note che vibrano, parole che cantano, movimenti che danzano, forme che scolpiscono dove la bellezza prenderà vita sotto gli occhi di chi saprà coglierla. Sarà un viaggio sensoriale e collettivo nel cuore della città”.