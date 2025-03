Vittoria: torna la rassegna di teatro, danza, musica e circo contemporaneo

Spettacoli

La XVII edizione è in programma dal 15 al 25 maggio con un prologo il 10 e 11 dello stesso mese

Tra debutti nazionali e nuove produzioni, la XVII edizione di Scenica si prepara a “invadere di bellezza” il centro storico di Vittoria trasformando luoghi simbolo della città in scenari inediti per un viaggio tra le arti performative dal 15 al 25 maggio con un prologo il 10 e 11 maggio – con più di 20 compagnie per oltre 50 repliche.

L’edizione 2025 consolida il suo respiro internazionale affermandosi come un contenitore multiforme di ricerca, confronto e sperimentazione attento ai diversi linguaggi della scena contemporanea italiana ed europea. Tra gli spettacoli in programma, Bal(les), in prima nazionale, la nuova produzione della Compagnia Zalataï formata da Alexander Koblikov, uno dei migliori giocolieri al mondo (tra l’altro detentore del record mondiale di giocoleria con 14 palline, medaglia d’oro al Cirque de Demain e Clown d’argento al Festival del Circo di Monte Carlo) e Charlotte de la Bretèque, ideatrice del portico di acrobatica aerea multicorde. Il festival avrà inoltre il privilegio di ospitare Autoritratto,l’ultimo spettacolo di Davide Enia che sta girando l’Italia toccando le stagioni di tutti i più grandi e prestigiosi teatri con un lavoro intimo e sentito che affronta il rapporto dell’attore palermitano con Cosa Nostra. Tra le altre compagnie di punta presenti al festival, Is Mascareddas, Premio Speciale UBU 2023, compagnia storica del teatro di figura in Italia, con Anima e Cuore: un vero e proprio omaggio all’arte dei burattini. Back to dance è invece lo spettacolo del Kataklò Athletic Dance Theatre, ambasciatrice da quasi 30 anni del Made in Italy nel mondo, riconosciuta per essere la prima compagnia teatrale ad aver introdotto l’athletic theatre nel panorama della danza italiana.

Nel teatro più piccolo del mondo, concepito appositamente per la messa in scena di Totò degli alberi di Kuziba Teatro, gli spettatori in numero limitato sono immersi nello spazio di azione degli attori all’interno di una struttura lignea a forma di minuscolo teatro all’italiana per l’allestimento di una versione particolare de Il barone rampante di Italo Calvino. All’interno di un’automobile avviene una parte della performance site-specific Cronaca di un evento di Ultimi Fuochi Teatro, in anteprima nazionale, da vivere in auto e a piedi, a cui potranno accedere solo pochi spettatori alla volta, che si sviluppa in più tappe, alternando frammenti dal vivo ad ascolti audio.

In prima nazionale Error#440 la conferenza-spettacolo che indaga e ricerca il legame tra gesto e suono della compagnia Chilowatt, utilizzando la tecnologia come strumento al servizio di circo contemporaneo, teatro e performance. Le barche dei migranti approdate a Lampedusa e destinate alla rottamazione, vengono trasformate in strumenti musicali, dalle persone detenute nel carcere di Opera di Milano, suonati dalla Piccola Orchestra dei Popoli che riunisce musicisti di diverse nazionalità in un’esperienza di convivenza possibile. Il concerto rientra nella sezione Raccordi, nata tre anni fa per favorire e facilitare momenti di integrazione e di dialogo tra le diverse comunità che abitano il territorio di Vittoria (il progetto è sostenuto dai servizi SAI del Comune di Vittoria e dall’8 per Mille della Chiesa Valdese).

Gli spettacoli sono in programma in luoghi simbolo del centro storico di Vittoria: la Villa Comunale Vittoria Colonna, che conserva uno fra i più belli ed estesi giardini pubblici della Sicilia; il Chiostro delle Grazie; il restaurato teatro comunale Vittoria Colonna; la sala delle Capriate, Gianni Molé, al primo piano dell’ex convento dei Frati Minori; Wunder Casa Teatro e le piazze vescovo Ferdinando Ricca, del Popolo e Vittoria Colonna.