Vittoria, trentenne aggredito e rapinato da una baby gang in centro storico

Cronaca

La Rosa (Fi): "Intollerabile quello che continua ad accadere nella nostra città"

Un nuovo inquietante episodio di microcriminalità ha scosso la città di Vittoria. In via Cavour, all’altezza di via La Marmora, un giovane trentenne è stato vittima di un’aggressione da parte di una baby gang che, con violenza e prepotenza, gli ha sottratto la borsa personale. L’uomo, profondamente scosso dall’accaduto, ha prontamente sporto denuncia ai carabinieri, dando avvio alle indagini per identificare i responsabili. Sull’episodio interviene con fermezza il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa (nella foto), che esprime preoccupazione per il crescente clima di insicurezza in città: “Non è più possibile assistere inermi a questi episodi. L’amministrazione comunale deve assumersi la responsabilità di avviare un percorso partecipativo con le forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza. Che fine ha fatto il Patto per Vittoria Sicura? Non è forse il momento di rinnovarlo e rafforzarlo?”.