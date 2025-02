Vittoria, tutti uniti con la “Marcia per la sicurezza”

Attualità

L'iniziativa di sensibilizzazione si è conclusa con un grande evento in piazza del Popolo

Oggi si è svolta la “Marcia per la sicurezza” che ha visto una straordinaria partecipazione e unità tra tutti i settori della comunità. I sindaci iblei, la deputazione nazionale e regionale, le associazioni di categoria, i sindacati, il mondo della scuola e i cittadini hanno marciato insieme, dimostrando una partecipazione massiccia e compatta.

La manifestazione, che ha attraversato tutta via Cavour, ha visto la partecipazione di migliaia di persone, tutte unite verso un unico obiettivo: garantire un futuro sicuro e sereno per tutti. I partecipanti hanno mostrato con forza e determinazione la loro volontà di collaborare per creare un ambiente sicuro e protetto.

“Siamo qui oggi per dimostrare che la sicurezza è un diritto di tutti e che siamo disposti a lottare per garantirlo”, ha dichiarato il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello. “La partecipazione di così tante persone e istituzioni dimostra che siamo uniti e pronti a lavorare insieme per il bene della nostra comunità”.

La marcia si è conclusa con un grande evento in piazza, dove i rappresentanti delle diverse istituzioni hanno preso la parola, sottolineando l’importanza della sicurezza e della collaborazione tra cittadini, istituzioni e associazioni.