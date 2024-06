Vittoria, una campagna di raccolta fondi per la famiglia Zaouali

Attualità

E' stata avviata a sostegno delle vittime della follia incendiaria del figlio

Hanno perso tutto in poche ore, nel corso della notte. Per questo motivo è stata avviata una raccolta di fondi per aiutare il nucleo familiare tunisino ridotto allo stremo da uno dei quattro figli che ha incendiato l’abitazione e ha fatto perire tra le fiamme la madre e la sorella maggiore mentre il padre e la sorella più piccola lottano ancora tra la vita e la morte. E’ rientrata da Torino, intanto, dove studiava, un’altra sorella che sta raccogliendo gli attestati di solidarietà di numerosi vittoriesi. La campagna raccolta fondi, appena avviata, è tra questi.

Questo il link per effettuare le donazioni: