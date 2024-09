Vittoria, una messa in suffragio delle giovani vittime di questa estate

Attualità

L'iniziativa della Diocesi di Ragusa è in programma il 20 settembre nella parrocchia San Domenico Savio alla presenza del vescovo

Il vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, la Diocesi di Ragusa e il vicariato foraneo di Vittoria hanno organizzato una santa messa in suffragio delle giovani vittime di questa estate. La città di Vittoria ha perso tantissimi giovani in incidenti stradali e in tragedie del mare. L’appuntamento è per venerdì 20 settembre, alle 20,30, nella parrocchia San Domenico Savio di Vittoria.

