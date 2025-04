Vittoria, una partita per la solidarietà al Cosimo

Società

L'appuntamento è per domenica alle 15,30. In primo piano i progetti "Una bici per andare al lavoro" e "Aiutiamo i bambini a vedere bene il futuro"

Iniziativa solidale questa domenica allo stadio “Gianni Cosimo” di Vittoria. Si giocherà “Una partita per la Solidarietà”, organizzata dalla società San Vincenzo de’ Paoli in collaborazione con il Vittoria. Tutti in campo per il sociale con l’intento di dare una mano a chi necessita maggiori attenzioni e sostegno. Il ricavato dell’incasso verrà devoluto per i progetti: “Una bici per andare al lavoro” e “Aiutiamo i bambini a vedere bene il futuro”.