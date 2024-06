Vittoria, una piccola antologica con grandi autori del Novecento affiancata alla mostra di Clerici

Cultura

La novità voluta dai curatori Giovanni e Livio Bosco con opere di Guttuso, Migneco, Tomea, Grozs e Chia

E’ stata prorogata sino al 7 luglio, sempre dal giovedì alla domenica, dalle 19 alle 21, oppure su appuntamento, la mostra “Miraggi e memorie” con le creazioni di un autore raffinato ed eclettico come Fabrizio Clerici, artista introspettivo e creatore di onirici mondi dall’enigmatico fascino. La mostra, ispirata alla vasta cultura classica e mitologica di Clerici, è fruibile negli spazi espositivi di Edonè arte viva club di via Cavour 39 a Vittoria.

Le novità, in proposito, non si fermano. Dopo che i curatori Giovanni e Livio Bosco avevano deciso di attrezzare la saletta piccola della galleria per la visione di alcuni documentari e interviste dedicate allo stesso Clerici e alla sua arte, iniziativa che è stata accolta con molto interesse da parte dei visitatori della mostra, questa settimana la sala Edonè lab ospiterà una piccola esposizione che riguarda sempre da vicino gli autori del Novecento.