Vittoria, ustionato bambino di 18 mesi dopo che si è versato addosso una pentola di acqua bollente

Cronaca

Il piccolo trasferito in elisoccorso al Cannizzaro di Catania

Un incidente domestico ha causato le ustioni sul 45% del corpicino di un bambino di 18 mesi, a Vittoria. La causa, una pentola di acqua bollente che, per ragioni da accertare, si sarebbe versata addosso. Il piccolo sta per essere trasferito in elisoccorso (nella foto) all’ospedale Cannizzaro di Catania per le cure del caso.

