Vittoria, va a segno la truffa del finto carabiniere: 35enne estorce a un’anziana soldi e gioielli in oro

La denuncia arriva dal pentastellato Piero Gurrieri. Il caso si è verificato in queste ultime ore: "Se qualcuno lo avvista, avvisi le forze dell'ordine"

“Chiedo l’attenzione di tutti gli amici di Vittoria. Un delinquente attorno ai 35 anni, con baffi e capelli ricci, poco ha estorto ad una anziana signora soldi e gioielli in oro dopo essersi fatto aprire fingendosi un carabiniere e parlando di un grave incidente alla figlia. La zona è quella tra piazza Italia e via Cavour”.

La denuncia circostanziata arriva da Piero Gurrieri, esponente Cinque Stelle, già candidato a sindaco della città. “La polizia di Stato – continua Gurrieri – è stata allertata. Se qualcuno ha visto questo delinquente, è in grado di riconoscerlo o di offrire qualsiasi altro particolare, per favore contatti gli agenti del commissariato, perché simili individui devono essere subito assicurati alla giustizia. Solo nel caso di assoluta impossibilità, chi è in grado di offrire particolari tali da risalire alla identità può anche inviare un messaggio privato. Vi prego di condividere il post e di avvertire le persone anziane soprattutto di non aprire a nessuno e di chiamare gli agenti al minimo sospetto. Difendiamoci”.

