Vittoria, valle dell’Ippari in fiamme. Evacuata la villa comunale (video)

Cronaca

Vigili del fuoco e protezione civile stanno cercando di contenere l'incendio

Valle dell’Ippari, ancora fiamme. Stavolta il rogo si è sviluppato all’altezza del costone che delimita il perimetro della villa comunale. Il sito è stato evacuato per precauzione dai frequentatori abituali. In azione anche i mezzi volanti, elicotteri nella fattispecie, per cercar di contenere l’incendio. La situazione è in fase di evoluzione.

