Vittoria, vandalismi alla fontana di via Ruggero Settimo. Lo sdegno dell’assessore Prelati

Attualità

"Basta con chi non rispetta i nostri monumenti. Va applicato il Daspo"

“Non è tollerabile assistere a scene simili. I nostri luoghi, i nostri monumenti, i nostri quartieri vanno rispettati e non importa né la nazionalità, né il colore, né il sesso, né l’età. Queste persone vanno perseguite e allontanate. Auspico che le forze dell’ordine possano risalire all’identità di questo soggetto e applicare il Daspo urbano previsto in tali casi”.

Così l’assessore comunale Fabio Prelati a proposito del video, ormai diventato virale, che riguarda la presenza di un giovane, apparentemente di età inferiore ai 30 anni, che, in una fontana di via Ruggero Settimo, in una di quelle che sono chiamate Fonte Cancellieri, salta e getta acqua alle auto in transito.