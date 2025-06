Vittoria, vasto incendio in un’abitazione di via Manzoni

Attualità

Provvidenziale e tempestivo intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in salvo le persone che occupano lo stabile

Un vasto incendio si è sviluppato oggi pomeriggio al primo piano di una palazzina di via Manzoni, angolo via Magenta. Sul posto si sono portati tempestivamente i vigili del fuoco del locale distaccamento e la polizia di Stato. Il provvidenziale intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio per le persone che occupano lo stabile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA