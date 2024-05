Vittoria, venti studenti del Marconi in finale a Roma al concorso nazionale Cooking quiz show

Attualità

Sono stati ricevuti dal sindaco. Il 22 maggio è in programma il momento clou

Una delegazione composta da 20 studenti dell’Istituto Guglielmo Marconi, sezione Alberghiero, si è qualificata per la selezione finale a Roma del Concorso Nazionale Cooking Quiz Show, un evento dedicato alle scuole superiori alberghiere in Italia. Durante le semifinali, hanno sbaragliato brillantemente la concorrenza e il prossimo 22 maggio voleranno a Roma per la finale. Il concorso, basato su quiz, offrirà loro l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite. I protagonisti sono 20 studenti delle IV classi di sala e cucina.

Nelle semifinali, gli studenti vittoriesi si sono confrontati con quelli provenienti da 200 scuole italiane. Questo risultato è un vero fiore all’occhiello per la scuola vittoriese. Questa mattina, il sindaco Francesco Aiello ha incontrato gli studenti, a Palazzo Iacono che andranno a Roma e si è congratulato con loro: “Avete già vinto con questo risultato. Rivolgo i miei complimenti alla Dirigente Scolastica e al corpo docente per il lavoro che svolgono ogni giorno con gli alunni”.