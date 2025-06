Vittoria, Vinciguerra chiede all’amministrazione comunale di intervenire sulla sicurezza stradale

Attualità

Il nodo principale riguarda la principale via di collegamento per Scoglitti

E’ il capogruppo di Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra a intervenire sulla sicurezza stradale chiedendo quali siano i piani dell’amministrazione comunale specie con la stagione estiva alle porte e il consueto, e intenso, spostamento sull’arteria che da Vittoria conduce a Scoglitti.

Il consigliere ha puntato l’attenzione sul collegamento tra il Villaggio Mediterraneo e lo stradale di Scoglitti: “Si tratta di una intersezione tra una zona densamente abitata e la principale arteria di collegamento verso Scoglitti e il suo ingresso. Proprio qui i residenti denunciano, nonostante il divieto di sorpasso e i limiti imposti, auto che sfrecciano a velocità folle, sorpassi spericolati e il mancato rispetto delle distanze di sicurezza. Non possiamo attendere che possa accadere qualcosa di nefasto affinché si intervenga ragion per cui chiedo all’amministrazione comunale di intervenire valutando l’installazione di un dissuasore di velocità o di un autovelox fisso in modo tale da ottenere una concreta deterrenza”.

“Già in passato abbiamo fornito al Comune simili input – come ad esempio all’ingresso di Vittoria, subito dopo il passaggio a livello – e l’installazione di un dissuasore di velocità ha avuto la sua efficacia”, prosegue Vinciguerra.