Vittoria, violenta rissa in via Cavour

Cronaca

C'è un ferito. Coinvolti cittadini bengalesi. Sarebbero stati armati di coltelli

Situazione di tensione nel pomeriggio in zona via Cavour, all’angolo con via Cacciatori delle Alpi, dove si è verificata una violenta rissa tra cittadini stranieri, pare di origine bengalese. Secondo quanto riferito da fonti presenti sul posto, alcuni dei coinvolti sarebbero stati armati di coltelli. Un uomo è rimasto ferito alla mano, probabilmente nel tentativo di difendersi o a seguito di un’aggressione diretta. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma è stato comunque soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso.