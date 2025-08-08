Vittoria, violenza sessuale aggravata ai danni della convivente: braccialetto elettronico per un 56enne albanese

Cronaca

E' indagato anche per il reato di maltrattamenti in famiglia

Agenti della polizia di Stato, appartenenti al commissariato Ps di Vittoria, hanno dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un cittadino albanese di 56 anni, bracciante agricolo, residente nel territorio.

La misura cautelare consiste nell’allontanamento dalla casa familiare e nel divieto di avvicinamento alle persone offese, con contestuale applicazione del braccialetto elettronico.