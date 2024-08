Vittoria, violenze ripetute all’ex moglie: adottata la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai danni di un uomo 39enne

Cronaca

La donna ha denunciato di essere stata aggredita fisicamente più volte

Gli agenti del commissariato di Ps di Vittoria hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex moglie e dai figli, con applicazione di dispositivo elettronico di controllo, nei confronti di un uomo di 39 anni.

L’uomo che non si era rassegnato all’idea che la sua relazione fosse finita, in più occasioni aveva ingiuriato e denigrato la vittima che era stata maltrattata e picchiata anche in presenza dei figli minori, reiterando quindi nei suoi confronti, durante e dopo la convivenza matrimoniale, una serie di condotte vessatorie caratterizzate da violenze psicologiche, fisiche e verbali.

La donna ha denunciato che durante il matrimonio l’ex marito l’aveva aggredita fisicamente in diverse occasioni, dandole calci, lanciandole oggetti contro e che, dopo la fine della convivenza, in almeno dieci occasioni l’aveva aggredita fisicamente, cagionandole dei lividi e dei graffi, fino ad arrivare in più occasioni a minacciarla di morte dicendole che non le avrebbe fatto più vedere i figli.

Conseguentemente alla denuncia presentata dalla vittima presso gli uffici della polizia, gli agenti, al fine di evitare ulteriori episodi di maltrattamenti e violenza, con possibili gravi risvolti, hanno attivato serrate indagini volte ad accertare la condotta violenta dell’uomo posta in essere nei confronti della ex moglie divenuta vittima di violenza e maltrattamenti in famiglia.