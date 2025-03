Vittoria, zio spara al nipote per motivi passionali

Cronaca

La vittima attinta da due colpi di pistola non è in pericolo di vita, anche se la prognosi è riservata. Già arrestato il presunto omicida

Zio spara al nipote. Per motivi che, a quanto pare, sarebbero di natura passionale. Non c’entra nulla, secondo le prime informazioni, la criminalità organizzata. Solo un regolamento di conti di natura familiare. L’episodio è accaduto intorno alle 3 del mattino in prossimità di via Marzabotto e in via Milano dove si è registrato una sorta di inseguimento. Il nipote è stato attinto alle spalle da due colpi di pistola. La vittima si trova ricoverata all’ospedale di Ragusa, al Giovanni Paolo II. La prognosi è riservata ma, secondo i sanitari, non è in pericolo di vita. I carabinieri, che stanno svolgendo le indagini, avrebbero già fermato il presunto omicida. A supporto è intervenuta anche la polizia. Sul posto sarebbero stati trovati cinque bossoli per terra oltre a due ogive conficcate sul muro. A quanto pare il tentato omicida sarebbe arrivato sul posto suonando il clacson all’impazzata. Circostanza che di fatto ha determinato l’uscita dall’abitazione del giovane, un trentenne, che è stato preso a pistolettate.