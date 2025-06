Voli in Sicilia, da luglio a ottobre attivate nuove tratte: Aeroitalia viaggia per Roma e Milano da Comiso

L'ANNUNCIO

Il libero consorzio comunale di Ragusa annuncia l’attivazione, per il periodo luglio – ottobre 2025, delle rotte aeree Roma-Comiso e Milano-Comiso, grazie all’affidamento dei servizi di promozione e marketing territoriale alla compagnia Aeroitalia srl.

L’iniziativa rientra nel quadro delle azioni strategiche messe in campo dall’ente per favorire la connettività aerea del territorio ibleo e sostenere lo sviluppo turistico ed economico della provincia di Ragusa, utilizzando una parte delle risorse previste dai fondi ex Insicem – pari a tre milioni di euro – destinate specificamente ad attività di marketing territoriale.